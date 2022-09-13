Balıkesir haberleri: Bandırma'da balık tezgahlarında balık bolluğu

Bandırma'da balık tezgahlarında balık bolluğu

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesi Büyükşehir belediye Bandırma balık halinde balık tezgahlarında balık çeşitliliğinin yanı sıra palamut balığı da yerini almaya başladı.

Bandırma balık halindeki hareketlilik gün ve gün artmaya devam etmekle beraber balık çeşitliliğinden ve yoğun talepten dolayı balıkçılar oldukça memnun oluklarını ifade ettiler. Barbun balığının kilosu 150 TL balık halinde alıcı bulmaktadır. Balıkçı Metin Çokgezerler ; "Palamut balığının bolluğu sebebi ile tane fiyatı 50 TL ye kadar indi. Küçük palamut balığı tanesi 25 TL ye satılıyor. Küçük balıklarda ise sardalya balığı mevsim zamanı yağlı balık kilosu 50 TL, İstavrit balığı kızartma balığıdır o da kilosu 50 TL ye satılmaktadır. Uskumru ve kolyoz balığı bunlarda kilosu 50 TL ye satılıyor. 50 TL'nin altında balık yoktur palamut balığı karadeniz de boldur dip fiyat 50 TL'dir." dedi.