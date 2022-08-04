Balıkesir haberi: Ayvalık Belediyesi'nden kadrolu işçilere ek protokol - Haberler

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Balıkesir haberi: Ayvalık Belediyesi'nden kadrolu işçilere ek protokol

Balıkesir haberi: Ayvalık Belediyesi'nden kadrolu işçilere ek protokol

Balıkesir haberler: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'yle Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şubesi arasında, aile yardımı, yemek bedeli, yakacak yardımı, giyim yardımı, işçilerin kıdemlilik zammı ve taban ücretlerine ek protokol ile yüzde 22 zam ilave edildi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'yle Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şubesi arasında, aile yardımı, yemek bedeli, yakacak yardımı, giyim yardımı, işçilerin kıdemlilik zammı ve taban ücretlerine ek protokol ile yüzde 22 zam ilave edildi.

Ayvalık için gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde 24 saat aralıksız alın teri döken işçilerin emeklerinin karşılığını aldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bugün artık gelir gider dengesinde, gelirler lehine artışı sağladık. Göğsümüzü gererek toplu sözleşmeler yapabiliyoruz. Çalışanların maaşlarını zamanında aldığı, emekli olan işçilerin tazminatlarının gününde yatırıldığı, borçların gününde ödendiği güvenilir bir belediye konumuna geldik. Çalışanlarımıza destek olmak için, bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak katkı sağladık. Ek protokol ile çalışanlarımızın maaşlarında artış gerçekleştirdik" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkesir Ekonomi Haberler

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