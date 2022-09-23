Balıkesir haber! Erdek'te balık sezonu bereketli geçiyor Ekonomi Haberleri Balıkesir yerel ekonomi haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkesir'in Erdek ilçesinde tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu ile vira bismillah diyen Erdekli balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Palamut ile sezona bereketli başlayan Erdekli balıkçılar, lüfer balığının görünmesiyle palamutun kaçtığını söylediler. Av sezonunun başında bol miktarda palamut ile karşılaştıklarını belirten balıkçılar şuan denizlerde oluşan fırtınadan ve lüfer balığının görünmesinden dolayı palamutun azaldığını dile getirdiler. Palamutun yaşlandığını dolayısıyla tam sezonu olduğunu kaydeden balıkçılar, vatandaşların bol bol tüketmesini tavada veya fırında da yapabileceklerini önerdiler. Balık tezgahlarında fiyatlar şu şekilde: Palamut çifti 90 lira, sardalye 60 lira, karides 60 lira, bako 100 lira, lüfer 100 liradan satılıyor. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Balıkesir Eylül Ekonomi Haberler

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