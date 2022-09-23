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Balıkesir ekonomi haberleri... Balıkesir'de ağustos ayında araç sayısı 533 bin oldu

Ekonomi Haberleri

Balıkesir ekonomi haberleri... Balıkesir'de ağustos ayında araç sayısı 533 bin oldu

Balıkesir ekonomi haberi: Balıkesir'de ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 533 bin 111 oldu.

Balıkesir'de ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 533 bin 111 oldu. Türkiye ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK' ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 533 bin 111 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43'1'i otomobil, yüzde 36,8'i motosiklet, yüzde 11,1'i kamyonet, yüzde 4,7'si traktör, yüzde 3,4'ü kamyon, yüzde 0,4' ü otobüs, yüzde 0,4'ü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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