Balıkesir'den Nisan Ayında 73 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı

Balıkesir'den Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 25,5 azalarak 73 milyon dolar 200 bin dolar; ithalat yüzde 18,2 artarak, 64,7 milyon dolar oldu.

Balıkesir'den Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 25,5 azalarak 73 milyon dolar 200 bin dolar; ithalat yüzde 18,2 artarak, 64,7 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre; Türkiye'de ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak, 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. - BALIKESİR