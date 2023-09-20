Balıkesir'de Zeytinyağı Fiyatları Arttı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hasat hazırlıkları devam ederken, zeytinyağı fiyatlarının artması üreticileri sevindirdi.

Burhaniye'de zeytin hasadına sayılı günler kala zeytinyağının toptan fiyatı da arttı. Fiyatların artması yaşanan kuraklığa bağlanırken, artış üreticileri sevindirdi. Zeytinyağı üreticisi Turhan Güler, "Bu yıl zeytinyağı fiyatları global kuraklıktan dolayı bir hayli arttı. Bizim bölgemiz Kuzey Ege Bölgesi, şu anda dünyada en kaliteli zeytinyağının çıktığı bölge. Şu anda bizim bölgemizden dünyanın her yerine zeytinyağı gönderiyoruz. Şu anda fiyatlar yükselişe geçti. Şu anda mevcut yağımızın litresini 200 lira seviyesinde satıyoruz. Ama fiyatlar 220, 230, 250 lira seviyesine geldi. Tabii bu üretici için, müstahsil için çok iyi" dedi.

Uğur Özdemir ise, "Dünyanın en kaliteli zeytinyağının üretildiği bölgemizde zeytinyağı fiyatlarının bu seviyeye gelmesi, çiftçimiz açısından sevindirici bir şeydir. Önümüzdeki günlerde yeni hasada başlayacağız. Yeni hasatta zeytinyağı herhalde yüzde 20, yüzde 30 bir değer kazanacak diye düşünüyoruz. Çünkü, zeytin rekoltesi bizim bölgemizde biraz düşük. Düşük olduğu için zeytinyağı verimi az olacağı için fiyatların da katlanması bekleniyor. Zeytinyağı inşallah altın yılını yaşayacak bundan sonra da. Çiftçinin yüzü gülecek, herkes emeğinin karşılığına alacak diye bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR