Balıkesir'de zeytinliklerde koyun otlatan çobana ceza

Burhaniye'de Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, zeytinliklerde hayvan otlatan çobanlara idari işlem uygulamaya başladı. Yasalara aykırı hareket edenler hakkında yaptırımlar devam edecek.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, zeytinliklerde hayvan otlatanlara fırsat vermiyor. Zeytinliklerde hayvan otlatanlara idari işlem uygulanıyor.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bekçileri zeytinlikte koyun otlatan çobanlara geçit vermiyor. Çiftçilerin ürünlerine zarar veren çobanlara fırsat verilmediğini kaydeden Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Erhan Balgün, "Kocacami Mahallesi'nde zeytinlik alanlarda bekçilerimiz tarafından koyun otlatırken yakalanan çoban hakkında idari işlem uygulanmıştır. Zeytinlik sahalarda her türlü hayvan otlatılması yasak olup, bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında idari yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir." sözlerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
