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Balıkesir'de Zeytin Hasadı Kuraklık Sebebiyle Olumsuz Etkilendi

Balıkesir'de Zeytin Hasadı Kuraklık Sebebiyle Olumsuz Etkilendi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı yoğun kuraklık nedeniyle buruk başladı, rekolte ve fiyatlar düştü. Üreticiler, maliyetlerin yükselmesi ve düşük yağ oranından şikayet ediyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadı buruk başladı.

Yörede yaşanan kuraklık zeytin rekoltesini olumsuz etkilerken, fiyatların düşmesi de üreticiyi üzdü. Kuraklık nedeniyle zeytinin irileşmediği kaydeden zeytin komisyoncusu Tekin Köse, eleğe zeytin gelmediğini söyledi. Üretici Mustafa Özdemir, "Geçen yıl kadın yevmiyesi 400 liraydı, bu sene 850 lira, sırıkçı bin 500 lira. Maliyetler çok yükseldi. Fiyat bizi yağmurdan daha çok etkiledi" dedi.

Haluk Gülbay da, "İşte gördüğünüz gibi yıl kurak gitti. Zeytinlerimiz irileşmedi, büyümedi. Zeytinlerde yağ oranı çok düşük. Fiyatlarımız çok düşük. Allah yardımcımız olsun, Herhalde bu yılı da böyle geçireceğiz" diye konuştu. Zeytin alıcısı Tekin Köse ise "Kurak bir sene geçirdik. Gördüğünüz gibi elekler boş. Eleyen müstahsil bir defa eliyor. Daha sonra vazgeçiyor. Yağa dönüyor. Üreticinin işi çok zor. İnşallah yağmur yağar da bundan sonrası iyi olur" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Burhaniye Ekonomi Güncel Zeytin Tarım Çevre

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