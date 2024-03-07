Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Varaka Kağıt Fabrikası'nda Yılda 250 Bin Ton Hurda Kağıt Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Güncelleme:

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan Varaka Kağıt Sanayi AŞ fabrikasında yılda 250 bin ton hurda kağıt geri dönüşüme kazandırılıyor. Fabrikada yerli gazete ve kitap kağıdı üretimi yapılmaktadır. Fabrikada çalışan 500 kişi ile geçen yıl birçok üretim ve tüketim rakamı gerçekleştirilmiştir. Fabrikada sıfır atık çalışmaları da yapılmaktadır.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Varaka Kağıt Sanayi AŞ fabrikasında yılda 250 bin ton hurda kağıt işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Yerli gazete ve kitap kağıdı üretimi yapmak için 1981 yılında faaliyete geçen SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası, 2003 yılında özelleştirme kapsamında Varaka Kağıt Sanayi AŞ adını alarak Albayrak Grubu'na dahil oldu.

Balıkesir'de, 110 bin metrekare kapalı alanda üretim yapılan fabrikada, hammadde olarak yıllık 250 bin ton hurda kağıt geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sunuluyor.

Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı fabrikada, geçen yıl 8 bin 128 tampon üretildi, 107 bin 351 bobin işlem gördü, 8 bin 256 araçla sevkiyat yapıldı, 191 bin 219 ton kömür tüketildi ve 238 bin 885 megavat (MW) elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen bir programla fabrikadaki sıfır atık çalışmaları gazetecilere anlatıldı.

Vakara Kağıt Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, yaptığı açıklamada, Varaka Kağıt Fabrikası olarak yüzde 100 geri dönüşüm kağıdıyla ambalaj kağıdı yapan bir tesis olduklarını söyledi.

Sıfır atığa çok önem verdiklerini vurgulayan Tetik, "Tesisimiz günün her saati çalışıyor. Burada 500'e yakın çalışan arkadaşımız var. Kendi enerjimizi ve buharımızı ürettiğimiz santralimiz mevcut." dedi.

Tetik, yurt içinden ve dışından gelen muhtelif kağıtları fabrikada geri dönüştürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelen hammaddeleri proses su ile kağıt haline getiriyoruz. Bunu da çeşitli aşamalardan geçirerek mekanik temizleme işlemlerine tabi tutuyoruz. En son temizleme işlemi sonuçlandığında 0,15 milimin üzerinde kağıt hamuru dediğimiz solüsyonda herhangi bir kirlilik kalmıyor. Geri kalan solüsyon kağıt makinesine sevk edilip çok ince bir tabaka halinde susuzlaştırma işlemine tabi tutulup termal kurutma yapılarak kağıt nihai formuna kavuşmuş oluyor. Bizim ürettiğimiz bu kağıt ambalaj sektöründe kullanılıyor."

Kaynak: AA / Ekonomi

Balıkesir Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Denver Nuggets Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns Toronto Raptors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor kim elendi? 7 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 7 Mart Perşembe 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 7 Mart Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 19. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 7. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 8 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title