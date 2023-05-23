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Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç 555 bin oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç 555 bin oldu

Ekonomi Haberleri

Balıkesir'de 2023 yılı Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 555 bin 811 oldu.

Balıkesir'de 2023 yılı Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 555 bin 811 oldu. Türkiye genelinde Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 555 bin 811 oldu. Türkiye'de Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 37,7'si otomobil, yüzde 45,2'si motosiklet, yüzde 9,8'i kamyonet, yüzde 4,2' si traktör, yüzde 0,4'ü otobüs, Yüzde 0,5 minibüs ve yüzde 0,1'ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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