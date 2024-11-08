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Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi Genişletiliyor

Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi Genişletiliyor
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Erkan Alkan, safran ve salep gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini artırmak için deneme çalışmalarını inceledi. Bu projelerin, bölge tarımına katkıları ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltme potansiyeli hakkında bilgi verildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Erkan Alkan, bölgedeki tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim alanlarını genişletmek ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla başlatılan deneme çalışmalarını yerinde inceledi. Alkan, özellikle safran ve salep üretimi yapılan alanlarda yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelerde, safran ve salep üretimi gibi yenilikçi projelerin bölge tarımına sağladığı potansiyel katkılar ele alındı. Ayrıca, mantar üretimi ve örtü altı sera üretimi gibi farklı tarımsal alanlarda uygulanabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Alkan, tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin, bölge çiftçileri için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini belirterek, bu alandaki üretim kapasitesinin artırılmasının bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, örtü altı sera üretimi ve mantar yetiştiriciliği gibi projelerin de yerel ekonomiye olan katkılarının büyük olacağına dikkat çekti.

Alkan, bölgedeki tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla bölge çiftçisinin rekabet gücünü artırmak adına gerekli destek ve teşviklerin sağlanmaya devam edileceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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