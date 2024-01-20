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Balıkesir'de Simit Fiyatları Yükseldi

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Balıkesir'de 100 gramı 10 TL'den satılan simidin fiyatı 12,5 TL oldu. Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, yeni fiyatı belirledi.

Balıkesir'de 100 gramı 10 TL'den satılan simidin fiyatı 12,5 TL oldu.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, simitçilerden gelen fiyat güncellemesi talebini yerinde bularak yeni fiyatı belirledi. Ağustos 2023'den bu yana 100 gramı 10 liradan satılan "susamlı döner" simidin yeni fiyatı 2,5 liralık artışla 12 lira 50 kuruşa yükseltildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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