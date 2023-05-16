Balıkesir'de nisan ayında TÜİK verilerine göre bin 966 konut satıldı. Nisan ayında konut satışı Türkiye genelinde azalarak 85 bin 652 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de nisan ayında bin 966 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 konut satışı oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut Hakkari ile Ardahan 53 konut ile Bayburt oldu." - BALIKESİR