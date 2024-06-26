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Balıkesir'de Mayıs Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 609 Bin 175'e Ulaştı

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Balıkesir'de mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 609 bin 175'e ulaştı. Türkiye'de ise mayıs ayında araç sayısı azalarak 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.

Balıkesir'de mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 609 bin 175'e ulaştı. Türkiye'de mayıs ayında araç sayısı azalarak 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 609 bin 175 oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,9'u motosiklet, yüzde 38,5'i otomobil, yüzde 7,5'i kamyonet, yüzde 3,5'u traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 0,5'i minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre, özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 arttığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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