Balıkesir'de Mayıs Ayında Konut Satışları Artış Gösterdi

Balıkesir'de Mayıs Ayında Konut Satışları Artış Gösterdi
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Mayıs ayında Balıkesir'de 3 bin 32 konut satılırken, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 130 bin 25 oldu.

Balıkesir'de Mayıs ayında TÜİK verilerine göre 3 bin 32 konut satıldı. Türkiye genelinde ise 130 bin 25 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin 32 konut satıldı. TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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