Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Mayıs ayında 3 bin 119 adet konut satıldı. Çanakkale'de bin 1 adet konut satılırken, Türkiye genelinde 122 bin 768 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Mayıs ayında 3 bin 119 konut satılırken, Çanakkale'de bin 1 adet konut satıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 43'er konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari, 75 konut ile Bayburt oldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi