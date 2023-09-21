Balıkesir'de Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB çalışmaları hızla ilerliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Kasım 2018 tarihinde resmi kuruluşu gerçekleştirilen Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Marmara Osb ) çalışmalar son sürat devam diyor. Marmara Osb'de 190 fabrikada 10 bin kişilik istihdam planlanıyor.

Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar, Marmara bölgesinin Bandırma'da kurulu olan ve çalışmaları devam eden yerin en önemli sanayi bölgelerinden biri olacağını ifade etti. İHA Muhabirine yaptığı açıklamalarda, "Marmara OSB'de hedeflenen burada 1 milyon 260 bin metre karede toplam 190 fabrika yüksek teknoloji ve makine ihtisas OSB olarak bu bölgeye istihdam sağlayacağız ve yüksek ihracat ile gelir getireceğiz. Bölge ve Bandırma'ya toplamda 190 fabrika tahmini de 10 bin kişi istihdam edilecek. OSB'de 10 bin kişi istihdam sağlanacak. Bandırma hakikaten lojistik olarak inanılmaz bir bölge, yanımızdan geçen otoban projesi bütün Marmara'yı kapsayacak. Birde demir yolu ağı geçtiğimiz zaman burası limanlarımız ile beraber çok büyük bir lojistik merkezi olacak yani bu kaçınılmaz. Son derece önemli bir yer, aynı zamanda İstanbul'da da OSB'lerde yerimiz var ama Marmara'nın bence en güzel yeri Bandırma. Marmara'nın yani bu bölge, ileride inanılmaz bir sanayi bölgesi şuanda da öyle belki ama bir kere burası lojistik kenti. Turizm var, Edremit tarafında da burada da sanayi bu bölgeden Çanakkale kadar uzanacak. Üstelik yüksek teknolojiden bir sanayi olacak. Çünkü Marmara'nın denizin kıyısındasınız ve inanılmaz bir bölge liman yakın ve belki ileride burada serbest bir bölge olabilir bölge gerçekten son derece müsait bir bölge" dedi.

Marmara OSB'yi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bölge ve çalışmalar hakkında bilgi edindi. Ziyaretin sonunda İHA Muhabirine açıklamalarda bulundu, "Bandırma ilçemize kapsamlı bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. İl Jandarma komutanımızla İl Emniyet müdürümüz sahil güvenlik komutanımızla birlikte önce kaymakamlığımızı ziyaret ettik. Kurum müdürlerimizde toplantılar yaptık. Akabinde emniyet jandarmamızı ziyaret ettik. Yine belediyemizi ziyaret ettik. Bandırma Ticaret Odamızı ziyaret ettik. Özel eğitim okulumuza gittik. Hayırsever iş insanımızın yaptırdığı okulumuzu ziyaret ettik. ve şu anda yine bu bölge için çok önemli olan Bandırmamız için de önemli olan Marmara İhtisas OSB'mize bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada ben başkanımıza ve diğer arkadaşlara yönetime teşekkür ediyorum. Marmara OSB'mizle ilgili de arkadaşlarımızdan bilgi aldık. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde burası şu an tahsisleri ön tahsisleri yapılmış ve ileride de bölgemizin üretimine istihdamına çok önemli katkısı olacak olan bir OSB şu an altyapı çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre bölgemiz açısından gerçekten çok önemli bir hizmetin çok önemli bir yatırımı inşallah burada göreceğiz. Bandırma ilçemiz biliyorsunuz Balıkesir'imizin en büyük ilçelerinden birisi bugün de burada şimdi üniversite bize de bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Hem yakından tanıma fırsatımız oldu. Ben burada ev sahipliği yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Marmara OSB ziyaretinde Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Ak Parti Balıkesir Büyükşehir Meclis üyesi Ceyhun Mırız'da katıldı. - BALIKESİR