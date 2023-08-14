Balıkesir'de Marmara OSB'de İlk Fabrikanın Temelleri Atıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (Marmara OSB) ilk fabrikanın temelleri atıldı. İstanbul Tuzla merkezli İdea Jeneratör, 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikasında jeneratör üretimi yapacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Kasım 2018 tarihinde resmi kuruluşu gerçekleştirilen Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Marmara OSB) ilk fabrikanın temelleri atıldı.

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bir süredir devam eden altyapı ve parselasyon çalışmalarının ardından ilk fabrikanın temelleri Marmara OSB Müteşebbis Heyeti'nin katılımıyla atıldı. İstanbul Tuzla merkezli İdea Jeneratör temeli atılan ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikasında jeneratör üretimi yaparak dünyaya satacak. - BALIKESİR