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Balıkesir'de Kolonya Üretimi İhracatı Artırıyor

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Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

Himmet Soyak'ın 62 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca Sındırgı ilçesinde küçük bir atölyede başladığı, daha sonra oğlu Kudret Soyak'a geçen kolonya üretimi, torunları 40 yaşındaki kimyager Himmet Soyak ve Pervin Çakır tarafından sürdürülüyor.

Dede Soyak'ın 1962'de emekli olunca aldığı toplu parayla temellerini attığı işletme, zamanla çeşit çeşit kolonya üreten fabrikaya dönüştü.

Babalarının desteğiyle işleri büyüten iki kardeş, "Çam çiçeği", "Yaz yağmuru", "Şehr-i Banu", "Balıkesir güzeli" ve "Ayvalık nergis" gibi özel kolonyaların aralarında olduğu 50'yi aşkın çeşit üretiyor.

İhracata 10 yıl önce başlayan kardeşler, Arnavutluk, Bahreyn ve Almanya'ya kolonya gönderiyor. Balıkesir kent merkezindeki Atatepe Sanayi Sitesi'nde yeni bir fabrika kurarak 15 kişi istihdam eden kardeşler, ihracatı artırarak 15 ülkeye ürün göndermeyi amaçlıyor.

"Nitelikli bir ürün üretmek zorundasınız"

Kimyager Himmet Soyak, AA muhabirine, firmanın dedesinden bu yana 62 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Ürün portföyüne yeni nesil kokular katmaya gayret ettiklerini belirten Soyak, "Artık nitelikli ürün üretmek günümüzde çok anlamlı, sıradan bir ürün üretirseniz 'Balıkesir kolonyası' olmaktan çıkarsınız. Nitelikli bir ürün üretmek zorundasınız." değerlendirmesini yaptı.

Kolonyalara eklenen aromaların çok önemli olduğunu, nitelikli ürün üretmek için bu işin kimyasını da bilmek gerektiğini anlatan Soyak, "Piyasada birçok ürün var. Sentetik aromalardan da yüzde 100 natürel aromalardan da bu ikisinin karışımıyla da kolonya yapabilirsiniz. Nitelikli ürün üretmek için bunun kararını sizin vermeniz gerekiyor. Bu konuda mektepli olmanın da ayrıca önemi ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Soyak, Kovid-19 salgını sürecinde limon kolonyasına talebin çok olduğunu ancak bu dönemde kokulu kolonyaların ilgi gördüğünü dile getirdi.

İhracat hedeflerine değinen Soyak, "Yıllık ortalama 250 ton kolonya üretiyoruz, bunun yaklaşık 25 tonunu ihraç ediyoruz. Kapasitemizi artırmak için yeni atölyeler kurduk, günden güne büyüyoruz. İlerleyen zamanlarda ihracatımızı da artırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Mesleklerinin hijyen odaklı olduğuna işaret eden Soyak, "Mesleğimizde kokulu kolonyalar ön plana çıktığı için ilerleyen süreçte parfümlü ve daha kalıcı kokulara doğru evriliyor." dedi.

Himmet Soyak, insanların hediye etmek için güzel ambalajlı ürünleri tercih ettiğini, şişenin içindeki kolonyanın da kaliteli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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