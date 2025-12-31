Balıkesir'den 125 milyon 44 bin dolarlık rekor ihracat

Balıkesir'de kasım ayında 125 milyon 44 bin dolarlık rekor kıran ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 70 milyon 38 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3 ithalat yüzde 2,6 arttı. Balıkesir'de kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 125 milyon 44 bin dolar, ithalat 70 milyon 38 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3, ithalat yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artarak 30 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 3,6, ithalat yüzde 5,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 artarak 329 milyar 698 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR