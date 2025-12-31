Haberler

Balıkesir'den 125 milyon 44 bin dolarlık rekor ihracat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de kasım ayında ihracat 125 milyon 44 bin dolara ulaşarak rekor kırarken, ithalat 70 milyon 38 bin dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ihracat ve ithalat artış gösterdi.

Balıkesir'de kasım ayında 125 milyon 44 bin dolarlık rekor kıran ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 70 milyon 38 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3 ithalat yüzde 2,6 arttı. Balıkesir'de kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 125 milyon 44 bin dolar, ithalat 70 milyon 38 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3, ithalat yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artarak 30 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 3,6, ithalat yüzde 5,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 artarak 329 milyar 698 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi