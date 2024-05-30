Balıkesir'de İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Balıkesir'de Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,6 artarak 88 milyon 100 bin dolar, ithalat ise yüzde 15,5 azalarak 54 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 4,0 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat yüzde 4 aratarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında da Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 2,7 arttı, ithalatın da yüzde 9 azaldığı ve Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR