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Balıkesir'de İhracat Arttı, İthalat Azaldı

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'de aralık ayında ihracat yüzde 8,1 artarken, ithalat yüzde 3,8 azaldı.

TÜİK, aralık 2023 ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'de aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1 artarak 94 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 60 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,4,1, ithalat yüzde 11 oranında azalma gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat yüzde 11 azalarak, 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir'de aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1 artarak 94 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 60 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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