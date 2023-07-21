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Balıkesir'de Haziran Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 563 Bin 961 Oldu

Ekonomi Haberleri

Balıkesir'de haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 563 bin 961 oldu. Türkiye genelinde haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 39,1'i otomobil, yüzde 46,1'i motosiklet, yüzde 8,4ü kamyonet, yüzde 4,1'i traktör, yüzde 0,03'ü otobüs, yüzde 1,6'sı kamyon, yüzde 0,3'ü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Balıkesir'de haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 563 bin 961 oldu. Türkiye genelinde haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 39,1'i otomobil, yüzde 46,1'i motosiklet, yüzde 8,4ü kamyonet, yüzde 4,1'i traktör, yüzde 0,03'ü otobüs, yüzde 1,6'sı kamyon, yüzde 0,3'ü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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