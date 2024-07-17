Balıkesir'de Haziran Ayında 1.555 Konut Satıldı

Balıkesir'de haziran ayında TÜİK verilerine göre bin 555 konut satıldı. Haziran ayında Türkiye genelinde 79 bin 313 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de haziran ayında bin 855 konut satıldı. Türkiye genelinde ise konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. TÜİK' ten yapılan açıklamanın devamında satış sayılarına göre İstanbul'da 13 bin 25 konut satışı ve Ankara, 4 bin 866 konut satışı ve 4 bin 361 konut satışı yapıldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 satış ile Bayburt, Hakkari ile Ardahan'da ise 40 satış oldu." - BALIKESİR