Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu - Haberler

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Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu

Balıkesir'de 1 Mart 2022 tarihinden bu yana 3 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 4 lira olarak belirlendi.

Balıkesir'de 1 Mart 2022 tarihinden bu yana 3 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 4 lira olarak belirlendi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 4 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan FIRINTAŞ'ta 300 gramlık ekmek 4 liradan satılıyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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