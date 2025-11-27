Balıkesir'de Ekim Ayında Rekor İhracat: 92.9 Milyon Dolar

Balıkesir'de ekim ayında 92 milyon 900 bin dolarlık rekor kıran ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 68 milyon 543 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1 ithalat yüzde 7,2 arttı. Balıkesir'de ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 90 milyon 900 bin dolar, ithalat 68 milyon 543 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 3,9, ithalat yüzde 6,1 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR