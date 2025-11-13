Haberler

Balıkesir'de Ekim Ayında 3 Bin 572 Konut Satışı Gerçekleşti

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Ekim ayında konut satışları bir önceki yıla göre %0,5 azalarak 164 bin 306 oldu. Balıkesir'de ise 3 bin 572 konut satıldı.

Balıkesir'de Ekim ayında TÜİK verilerine göre 3 bin 572 konut satıldı. Türkiye genelinde ise eylül ayında 164 bin 306 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de ekim ayında 3 bin 572 konut satıldı. TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
