Balıkesir'de Çeltik Ekiminde Dron Dönemi

Balıkesir'de Çeltik Ekiminde Dron Dönemi
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Manyas ilçesinde çeltik ekimi hızla devam ederken, ekim alanı 98 bin dekara ulaştı. Dronla ekim yönteminin yaygınlaştığı belirtilirken, maliyetlerin arttığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Manyas ilçesinde, çeltik ekimi tüm hızıyla devam ediyor.

Manyas ilçesi, 98 bin dekarlık ekim alanıyla bölgenin çeltik deposu konumunda bulunurken, tarımsal üretimde de ilk sırayı çeltik alıyor. Geçtiğimiz yıl 80 bin dekar alanda gerçekleştirilen ekimin bu yıl 98 bin dekara ulaştığı bildirildi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden yaptığı açıklamada, ekim yöntemlerindeki değişime dikkat çekerek, "Bu yıl dronla ekim çoğaldı, el ile ekim yok gibi, traktör ve dron tercih ediliyor. Dronla ekim kolay olduğu için artı komşu tarlalara tohum kaçırmıyor, dron ile gece dahi ekim yapılıyor. İri taneli çeltikler ekimde tercih ediliyor, iri taneli baldo türü çeltikler hastalıklara karşı daha mukavemetli olduğu için tercih ediliyor" dedi.

Özden, çeltik ekiminde maliyetlerin arttığını, özellikle tarım ilaçlarının fiyatlarında ciddi yükseliş yaşandığını belirterek, bölgede çeltik tarla kiralarının ortalama 7 bin Türk Lirası seviyelerinde olduğunu ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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