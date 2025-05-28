Balıkesir'de Çeltik Ekiminde Dron Dönemi

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Manyas ilçesinde, çeltik ekimi tüm hızıyla devam ediyor.

Manyas ilçesi, 98 bin dekarlık ekim alanıyla bölgenin çeltik deposu konumunda bulunurken, tarımsal üretimde de ilk sırayı çeltik alıyor. Geçtiğimiz yıl 80 bin dekar alanda gerçekleştirilen ekimin bu yıl 98 bin dekara ulaştığı bildirildi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden yaptığı açıklamada, ekim yöntemlerindeki değişime dikkat çekerek, "Bu yıl dronla ekim çoğaldı, el ile ekim yok gibi, traktör ve dron tercih ediliyor. Dronla ekim kolay olduğu için artı komşu tarlalara tohum kaçırmıyor, dron ile gece dahi ekim yapılıyor. İri taneli çeltikler ekimde tercih ediliyor, iri taneli baldo türü çeltikler hastalıklara karşı daha mukavemetli olduğu için tercih ediliyor" dedi.

Özden, çeltik ekiminde maliyetlerin arttığını, özellikle tarım ilaçlarının fiyatlarında ciddi yükseliş yaşandığını belirterek, bölgede çeltik tarla kiralarının ortalama 7 bin Türk Lirası seviyelerinde olduğunu ifade etti. - BALIKESİR