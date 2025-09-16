Haberler

Balıkesir'de Ağustos Ayında 3 Bin 112 Konut Satıldı

Balıkesir'de Ağustos Ayında 3 Bin 112 Konut Satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de Ağustos ayında 3 bin 112 konut satıldı. TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti." - BALIKESİR

