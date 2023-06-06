Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ürettiği 6 bin ana arıyı üreticilere dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri'nde ürettiği 6 bin ana arıyı (kraliçe arı) düzenlediği törenle üreticilere dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi, 2021 yılında 5 bin, 2022 yılında 9 bin ana arı dağıtımı gerçekleştirdi. Bu yıl dağıtılan 6 bin ana arıyla bu sayı toplam 20 bini geçti. Tesiste yıl sonuna kadar üretimlerin yanı sıra dağıtımlar devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılığı daha da yaygınlaştırmak için üreticilere ana arı dağıtımının yanı sıra kovan dağıtımı, arı yemi dağıtımı ve ucuz fondan şekeri üretimi gerçekleştirerek desteklerini sürdürüyor.