Marmara Bölgesi'nde yaşanan kar yağışı ve deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte Bandırma Su Ürünleri Hali'nde hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi fiyatı ve lezzetiyle vatandaşın ilk tercihi oldu. Hamsi balığının kilosu şu an 100 liraya satılıyor ancak ilerleyen günlerde fiyatların düşeceği belirtiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde, hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi fiyatı ve lezzetiyle vatandaşın ilk tercihi oldu.

Marmara Bölgesi'ne ilk karın düşmesi ve buna bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile beraber hamsi balığı hem bollaştı hem de yağlanarak lezzetli ve iri hale geldi. Bu durum hamsi balığını vatandaşın ilk tercihi yaptı. Bandırma Su Ürünleri Hali'nde tezgahları bolca süsleyen hamsi balığının kilosu şu an 100 liraya satılıyor ancak ilerleyen günlerde fiyatların düşeceği belirtiliyor.

Balıkçı Semih Gargı, "Mevsimin ilk karı yağdı ve deniz suyunun sıcaklığı düştü. Hamsi balığı lezzetlendi. Hamsi Türkiye'nin her tarafında, Karadeniz'den Ege'ye kadar bütün sahil kasabalarında, denize çıkan balıkçılar tarafından bol miktarda getiriliyor. İlerleyen günlerde tezgahlarda fiyatlar düşecektir. Vatandaşın en çok tercih ettiği balık şu an hamsi. Hamsi hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Allah denize zeval vermesin. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR