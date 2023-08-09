Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Projesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından 20 ilçeden toplanan ve bölgenin özelliklerini yansıtan ata tohumlarını Burhaniye İlçesi Börezli mevkisinde bulunan yerleşkesinde toprakla buluşturuyor.

Proje kapsamında yerleşkede, her ilçe için oluşturulan farklı parsellerde ata tohumlarından fide üretilip küçük üreticilere dağıtılacak.

Yerli ve milli atalık tohumlara sahip çıkmanın önemini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu proje, kendinin olana sahip çıkma, güçlü bir yerel ekonomi oluşturma yolunda attığımız önemli adımlar biri. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir tarım mirası bırakmamıza katkı sağlayacak bu proje şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.