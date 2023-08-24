Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Arıcılara Destek Projesi Başlatıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış ağaçları kovan haline dönüştürerek arıcılara ücretsiz olarak dağıtacak bir projeyi hayata geçiriyor. Bu proje ile arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ömrünü tamamlayan ağaçlar kovan oluyor

Arıcılara 'sürdürülebilir' bir destek daha

BALIKESİR - Arıcılarla birlikte Balıkesir Balını marka haline getirecek adımları atan Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'ye örnek olacak, yepyeni, sürdürülebilir bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir; ömrünü tamamlamış, kuruyan ve budanan ağaçları kovan haline dönüştürerek kadın üreticiler ile arıcılığa yeni başlayanlara ücretsiz olarak dağıtacak.

Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri'yle Türkiye'nin ilk ve tek ana arı üretim iznine sahip olan ve bugüne kadar 20 binden fazla ana arı (kraliçe arı) dağıtımı gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Her yatırım ve projesinde 'sürdürülebilirliği' önceleyen Büyükşehir Belediyesi; "İsraf Etmiyoruz, Üretime Katıyoruz" diyerek ömrünü tamamlamış, kuruyan ve budanan ağaçları, kovan haline dönüştürerek arı üreticilere destek olmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir arıcıların yanında

Başkan Yücel Yılmaz'ın göreve geldiği 2019'dan bu yana arıcılığa olan desteklerini her yıl artarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerle birlikte Balıkesir Balını marka haline getiriyor. Şehirde arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ana arı desteğinden ekipman desteğine kadar her alanda arı üreticisinin yanında olan Büyükşehir, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilen ekonomik ömrünü tamamlamış, kuruyan ve budanan ağaçlar, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kovana dönüştürülerek arı kadın üreticiler ile arıcılığa yeni başlayanlara ücretsiz olarak dağıtılacak.