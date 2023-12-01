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Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe sorunlar ve tedbirler tartışıldı

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Meclis araştırma komisyonu, İzmir'de su ürünleri fakültelerinden akademisyenlerle bir araya geldi ve sektörde yaşanan sorunlar ile alınması gereken tedbirleri tartıştı.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu, İzmir'de çeşitli üniversitelerin su ürünleri fakültelerinden akademisyenlerle bir araya geldi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Yeni Senato Salonu'nda düzenlenen "Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi İstişare Toplantısı" basına kapalı olarak gerçekleşti.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, Su Ürünleri Kanunu'nun değişmesiyle sektördeki birçok sorunun çözüldüğünü, diğer sorunların çözümü noktasında tüm üniversitelerin su ürünleri fakültelerinden akademisyenlerle bir araya geleceklerini belirtti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversite ev sahipliğinde böyle bir toplantıyı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Balıkçılık İzmir Balıkçılık Ekonomi Haberler

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