Balıkçıların yunuslarla başı dertte: Ağları kesip kilolarca balık yiyorlar - Haberler

Balıkçıların yunuslarla başı dertte: Ağları kesip kilolarca balık yiyorlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağlı balıkçılar, avlanma sahalarına bıraktıkları ağlara dadanan yunuslar sebebiyle hem ağlarını hem de tuttukları balıkları kaybediyor.

Tekirdağlı balıkçıların denize bıraktıkları ağları çevreleyen yunus balıkları, hem ağları kesiyor hem de 25 kilograma kadar balık yiyerek balıkçıların avlarına ortak oluyor. Ağların kesildiği yerlerden kaçma imkanı bulan balıklar yüzünden büyük kayıplar yaşayan balıkçılar, ne yapsalar da yunusları uzak tutmayı başaramıyor. Yunusların kestiği ağları tamir etmek için büyük emek ve para harcayan balıkçılar hem zaman kaybediyor, hem de açılamadıkları için denize ağlarını da bırakamıyorlar. Balıkçıların avlanma sahalarını öğrenen yunuslar, beyinlerinin büyük bir kısmını kullanmalarıyla denizin en zeki canlıları olarak biliniyor.

Sesten de korkmuyorlar

Yunus balıklarını uzaklaştırmak için türlü yöntemler denediklerini aktaran Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, "12 metrenin altında teknelere avlanma yasağı yok. Ama yasak olmamasının dışında yunuslarda başımız çok belada, üç gündür ağ atmadan geliyoruz. Ağ atsak bile yunuslar geldiği zaman ağlarımızı parçalıyorlar. Bununla ilgili olarak bir önlem alınmasını bütün balıkçı arkadaşlar adına istiyoruz. Biz her şeyi denedik bunlara karşı. Oyuncak torpil atılıyordu korkutmak için, onu attık onu yasakladılar. Davul çalmaya başladık borularla, ona da alıştı. Yani ne yaptıysak biz bununla baş edemedik. Dün akşam da gittim ağ atmaya, atmadan limana geldim. Oyuncak torpili suyun altında patlattığımız için sadece ses yapıyor, kaçırıyordu. Şuan o da yasak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ağlarda hayır kalmıyor. Balığı alayım derken bütün ağlarımızı yırtıyor. Karada nasıl domuz varsa, tarlaya dalar; burada da yunus var" dedi.