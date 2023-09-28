MERSİN'in Erdemli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına takılan 65 çuvaldan 3 ton 250 kilo pirinç çıktı. Çuvallarla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına takılan 65 çuvaldan 3 ton 250 kilo pirinç çıktı.

Erdemli ilçesinde, önceki gün gece avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesinden yaklaşık 2,5 mil açıkta ağ atıldı. Kısa süre sonra ağı çekmeye çalışan tayfa, ağda çuvallar olduğunu gördü. Ağa takılan çuvallar başka bir balıkçı teknesindekilerin de yardımıyla kıyıya getirildi. Vinçle kıyıya getirilen çuvalların içerisinden pirinç çıktı. Çuvallarla ilgili inceleme başlatıldı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Berkay Bilgiç, "10 yıldır denize açılıyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Tam 65 çuval çıktı. Kaldırana kadar ağlarımız parçalandı. Kepçe ve vinçle denizden çıkarttık. Kimin neden attığını bilmiyoruz" dedi.