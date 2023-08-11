Balıkçılardan "Balık yasağı dönemi 15 Mart'a çekilsin" uyarısı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçılar, Van Gölü'nde yaşayan inci kefali popülasyonunun artması için avlanma yasağının 15 Nisan yerine 15 Mart'a alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin popülasyonu, kaçak avcılık nedeniyle azaldı. Yaklaşık 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali, bu yıl Bitlisli balıkçıları hüsrana uğrattı. Avlanma yasağının 15 Mart'a çekilip bu şekilde balık popülasyonuna fayda vereceğini söyleyen balıkçılar, önlem alınmazsa inci kefalinin neslinin yok olacağını söyledi.

Bir inci kefalinin 6 bin yumurta bıraktığını söyleyen perakende balık satışı yapan Murat Öğretmen, "İnci kefali popülasyonunun azlığı, avlanma yasağı döneminde balığın kaçak avlanmasıdır. Bir balık ortalama 6 bin adet yumurta bırakıyor. Tatvan'da şu an tatlı su akıntısı az olduğu için balık bir şekil Tatvan'dan Erciş tarafına göç ediyor. Balıkların yumurtlama döneminde göç güzergahı üzerindeki bölgelerde balığın önü bir şekil kesilip yumurta bırakmasını engelliyorlar ve böylelikle neslinin tükenmesine sebebiyet veriyorlar" dedi.

Avlanma yasağının 15 Nisan'da değil de 15 Mart'a çekilmesi gerektiğinin aktaran Murat Öğretmen, "Yasaklar 15 Nisan'da başlıyor ama o tarihte gölden çektiğimiz balıklarda bazen görüyoruz ki karnında yumurta var. Bence avlanma yasağı biraz daha geri bir tarihe, yani 15 Nisan değil de 15 Mart'a çekilmesi gerekiyor. Suyun üstündeki kirliliği de gördünüz. Bu kirlilik bir nevi balığın yaşamasını, oksijen almasını engelliyor. Ricam şudur ki insanların da biraz buna duyarlı olması gerekiyor. Sonuçta bu çöpleri göle atıyorlar. O çöpler tatlı su aracılığıyla direkt Van Gölü'ne akıyor ve bu da gölü kirletiyor. Martılar gölden besleniyor ve şu an balık yiyemiyorlar. Hatta geçen gün bir yerde toplu halde martların öldüğünü gördük. Bunun nedeni martılar balık bulamıyor, bulamayınca da ölüyor" dedi.

İnci kefalinin kaçak avlanmadan ötürü şu an neslinin tükenmekte olduğunu ileri süren Öğretmen, "Van Gölü balığı, kaçak avlanmadan ötürü şu an maalesef nesli tükeniyor. Kaçak avlanmanın önüne geçilebilir. Bunun için yetkili kurumların biraz daha duyarlı olması lazım. Dediğim gibi avlanma dönemi 15 Nisan değil de 15 Mart'a çekilmesi herkes için daha iyi olacaktır" diye konuştu.

8 yıldır balıkçılıkla uğraşan Alican Biltekin ise "Ortalama geçen sene bu aylarda günlük 150-200 kilo balık çıkarıyorduk. Bu sene ortalama 30 kilo balık çıkartıyoruz. Bu göldeki oksijensizlikten kaynaklanıyor, pislikten kaynaklanıyor, yosundan kaynaklanıyor. İnsan eliyle yapılan bir durumdur" diye konuştu.