Balıkçılar, yeni sezonda umduğunu bulamadı

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkması ve yeni sezonun başlaması ile balıkçılar, denize açıldı. Tezgahlarda balık çeşitliliği artarken, fiyatlar düştü. Ancak geçen yıl özellikle palamutta yaşanan bolluk, bu sene görülmedi. DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, sadece Marmara Denizi'nde hamsi avcılığının yapıldığını belirtti. Av yasağının 1 Eylül'den itibaren kaldırıldığını söyleyen Karabiber, "Bu yıl balıkçı geçen yılki gibi umduğunu bulamadı. Suların çok sıcak olduğunu gözlemliyoruz. Sular hala 20 derecenin üstünde. Cihazlarımızla suyun sıcaklığını ölçüyoruz. Balıklar çok dağınık, balık avcılığı çok zayıf gidiyor. Tahminimizin çok altında" diye konuştu.

'MARMARA'DA HAMSİ AVCILIĞI VAR'

Balık çeşitliliğine değinen Karabiber, "Geçen yıl palamut popülasyonu çok iyiydi. Bu yıl palamut da az oluyor. Denizlerimizde sadece hamsi var, o da Marmara Denizi'nde. Kasım ayından sonra da Karadeniz'de hamsi başlayacak. Marmara'da hamsi avcılığı var. Sadece Marmara'da olunca kötü bir sonuç ortaya çıktı. Bütün hamsi avcıları Marmara'ya geldi. Bugün Doğu Karadeniz avcıları bile Marmara Denizi'nde. Hamsinin üzerinde yoğun bir ağ baskısı oluştu. Şu an sıkıntılı bir süreç. Gerçekten savaş gemisi gibi çok büyük balıkçı gemilerimiz var. Gecede 6 ton mazot yakan balıkçı tekneleri var. Bu gemi giderlerini karşılamak için çok balık tutmak zorundalar. Girdi maliyetleri zaten ortada. Marmara Denizi'nde şu anda çok fazla bir av baskısı var" dedi.

'BALIK POPÜLASYONU ÇOK AZ'

Karadeniz'de balık olmadığını belirten Karabiber, "Balık işi; kış işi, sular soğuyacak. Şu anki balık popülasyonu çok az. Karadeniz'de hiçbir şey yok. Ayın 27'sinde 'kestane karası' dediğimiz fırtına var. Bundan sonra güz mevsimi başlayacak. Havalar soğuyacak, yağmurlar düşmeye başlayacak. O zaman balık daha kütle halinde hareket etmeye başlayacak. Avcılık daha iyileşecek. Haziran ayından sonra birden çok sıcaklar başladı. Balığın çok olması iklimseldir. Türkiye'de geçen yıl tarihi bir palamut avcılığı oldu. Bu yıl sıcaklığın çok fazla olmasından dolayı iyi olmadı. Balık havyarını döktüğü zaman su sıcaklığı, denizdeki mineral oranı, plankton oranı havyardan çıkan yavrunun beslenmesine yetecek şartları sağlıyorsa; o yıl o balık çok oluyor. Deniz suyu sıcaklığı çok olduğu için geçen yıl fazla olan palamut bu yıl olmadı. Hamsi popülasyonu çok iyi. Marmara'da şu an muazzam bir hamsi var. Ama daha suların sıcak olmasından balık dağınık olduğu için av az veriyor. Ağı denize atıyorsun 50, 100 kasa çıkıyor. Aylar sonra aynı balıktan ağ attığında 500- 1000 kasa çıkacak. 'Kestane karası' fırtınasından sonra bu popülasyonu bekliyoruz" diye konuştu.