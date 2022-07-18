Balıkçılar yeni av sezonunda palamuttan umutlu

Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkçıların geçen sezon yok denecek kadar az avlanan palamudun yeni av sezonu öncesinde bol göründüğünü söyledi. Yeni av sezonundan umutlu olduklarını belirten Arslan, "Palamut emareleri kendisini gösterdi yani geçtiğimiz yıllara göre daha erken gösterdi. Palamutun erken göstermesinin bir anlamı da bol olması demektir. Karadeniz'de bu sezon boydan boya bütün coğrafyada balık var, önceki sezonlarda bazı kesimlerde oluyor bazı kesimlerde de olmuyordu buda umutlarımızı arttırıyor" dedi.

Palamut için deniz suyu sıcaklığı uygun gitti

Palamudun bu sezon iyi görülmesinin nedenlerini doğal şartlar olarak belirten Arslan, "Palamut bir göç balığıdır. Hava şartlarına göre deniz suyu sıcaklıkları uygun olması halinde palamut Karadeniz'e göç ederek yumurtalarını bırakır. Yine bırakılan yumurtalar da hava şartlarına göre üreme olabilir. Bu sezon palamut için doğal koşulların uygun olduğunu görüyoruz. Yine de palamut yüz güldürecek diye bilmek için bir iki hafta daha beklemek gerekiyor" diye konuştu. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi