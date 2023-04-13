Balıkçılar sezonunu kapatıyor

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da balıkçılar av sezonunu kapatma hazırlıklarını tamamladı. Tekneler karaya çekildi, ağlar toplanarak koruma altına alındı.

Akçakoca Balıkçı Barınağı Koopertif Başkanı Mustafa Karakaş, 2022-2023 avlanma sezonunun çok bereketli geçtiğini belirterek özellikle palamudu bol bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'ye palamut sevkiyatı yaptıklarını ifade eden Karakaş, hamsinin ise palamut kadar olmadığını belirterek, "20-25 kamyon hamsi yakalandı. Av sezonunu kazasız şekilde kapatıyoruz, şimdi kıyı balıkçılığı devam edecek, küçük tekneler avlanacak. Barbun, mezgit ve istavrit hava şartlarına göre avlanabilecek. Ayrıca deniz salyangozu avı da yapılacak. Tezgahlarda ise bu balıkların haricinde havuz balıkları yer alacak" dedi.

Balık fiyatlarının Ramazan ayı nedeniyle düştüğünü belirten Karakaş, balık fiyatlarında çok fazla yükselme olmayacağını söyledi.

Balıkçı Vedat Kaptan ise özellikle avlanma sezonunda palamut avında bereket yaşandığını belirterek; tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit, palamut ve kalkan balığının yer aldığını söyledi.

Balık fiyatlarında Ramazan ayı nedeniyle artış olmadığını belirten Vedat Kaptan, "Mezgit 60, barbun 100, istavrit 50, kalkan 300-350 liradan satılıyor" diye konuştu. - DÜZCE