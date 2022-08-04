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Balıkçılar sezona hazırlanıyor

Balıkçılar sezona hazırlanıyor

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek.

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Denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Avlanma yasağının kalkmasına 1 aydan az zaman kala balıkçılar ağ ve teknelerinin bakımını yapıyor.

Canik Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçılar, yırtılmış ağlarını tamir ederek ve teknelerinin bakımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Avlanma yasağının kalkmasına az zaman kala balıkçılar son hazırlıklarına tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi. Balıkçılar bu sene palamut ve çinekop balığı beklediklerini söyledi.

"Oltacı arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre palamut bekleniyor"

Çalışmalar hakkında bilgi veren denizci Emre Malkoç, "Her sezon olduğu gibi bu sene de bakım sezonunun sonuna geldik. Yaklaşık 1 ay süremiz kaldı av sezonu için. Rutin bakımlarımız boya, güverte ekipmanlarının bakımları, makine bakımları ve elektronik avlama sistemlerinin bakımlarını yaptık. Şuan 1 Eylül'ü bekliyoruz. Şuan denize çıkan oltacı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre bilimsel olmamakla birlikte palamut balığı görülüyor. Çinekop olacağını düşünüyoruz. Hamside dönemi geldiği zaman az ya da çok mutlaka olacaktır" dedi.

"Bakım ve onarım devam ediyor"

27 yıllık balıkçı Harun Esen, "Yeni sezon hazırlıklarında ağlarımızın bakımı, teknelerin onarımı, boyalar devam ediyor. Şu anda 1 aylık zaman kaldı. Hazırlıklarımız tam yol devam ediyor. Bu sene palamudun bol olacağını, hamsinin palamuda nazaran biraz daha kısıtlı olacağını, çinekopun da bu sene olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Canik Eylül Ekonomi Haberler

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