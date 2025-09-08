Balıkçılar, Palamut Sezonuna Endişeli Başladı

Denizlerde av sezonunu bir hafta önce başlamasına rağmen az miktarda görülen palamut balıkçıları endişelendirirken, umutlarını hamsi ve istavrite bağladı.

Trabzon'da balıkçı esnafı, bu sezon palamutun henüz tezgahlarda yer almamasından endişeli. Geçmiş yıllarda sezon başında bolca çıkan palamut, bu yıl neredeyse hiç görünmedi. Balıkçılar, tezgahlarda ağırlıklı olarak istavrit, mezgit bulunduğunu belirtirken ilerleyen zamanlarda da palamuttan pek umutlu olmadıklarını kaydettiler.

Balıkçı esnaflarından Mustafa Çanakçı, palamutun henüz çıkmadığını belirterek "Palamut henüz çıkmadı, ilerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz. Bazı sezonlar böyle oluyordu ama bu sene oldukça geç kaldı. Şu anda bol miktarda istavrit ve mezgit var. Fiyatlarımız ise istavrit 100 TL, mezgit 250 TL. Bundan sonraki günler için palamuttan umutluyuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Hamsi de bu yıl zamansız şekilde görüldü; bol olacakmış gibi görünüyor, işaretler o yönde" dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise bu sene palamudun olmayacakmış gibi göründüğünü ifade ederek, "Palamut bu sene olmayabilir. Her sezon başında az da olsa palamut çıkardı ama bu sezon hiç görünmüyor. Fiyatlarımız mezgit 200 TL, hamsi 300 TL. Palamut için umudu kestik gibi görünüyor; çıksa bile çok az miktarda çıkar. Şu an en bol olan balık istavrit. Bundan sonra da peşinin geleceğini düşünüyorum. Bu sezon hamsi ve istavritle devam ederiz gibi görünüyor. Trabzon insanının genelde tercih ettiği balıklar; hamsi, istavrit ve mezgittir" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu da geçmiş yıllarda sezonun bollukla başladığını ifade ederek "Bu sene palamut çok nadir çıktı. Geçmiş sezonlarla kıyaslandığında arada büyük fark var. Önceki yıllarda av sezonu bollukla başlardı, şimdi ise böyle bir durum söz konusu değil; çok nadir rastlanıyor diyebiliriz. Tezgahlarımızda genellikle istavrit var; kilosu 150 TL, mezgit 200 TL, barbun 300 TL, sarıkulak ise 100 TL. Bundan sonrası için de palamut konusunda pek umutlu değiliz. İnşallah sezonu hamsi ve istavritle geçiririz" şeklinde konuştu. - TRABZON