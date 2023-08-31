Balıkçılar Kırklareli'nde Sezonu Açtı

- Balıkçılar bu gece "Vira Bismillah" diyecek

Kırklareli'nde balık sezonu düzenlenen törenle açıldı

KIRKLARELİ - 15 Nisan 2023 tarihinde başlayan Genel Av Yasağıyla birlikte yeni balık avı sezonu Kırklareli'nde düzenlenen törenle açıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de av yasağının bu gece sona erecek olmasıyla birlikte Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçıların ağlarını suyla buluşturması öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Balıkçı Barınağı'nda bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Yardımcı Yusuf Güler, balığın protein deposu olduğunu belirterek bereketli bir sezon geçirmeleri konusunda temennide bulundu.

Daha sonra İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dualar ile sezon açılışı yapıldı.

Öte yandan balıkçılar bu gece av yasağının tamamlanması ardından ağlarını sular ile buluşturacak.