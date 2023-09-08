Balıkçılar Havaların Soğumasını Bekliyor

Balıkçılar yeni sezonda havanın soğumasını bekliyor

Yeni sezonda palamuttan umut yok, hamsi için gün sayıyorlar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni sezonda günlük 40 ila 70 kasa arasında hamsi avlandığını ifade eden balıkçılar bolluk için havaların soğumasını bekliyor.

1 Eylül itibariyle kalkan av yasağıyla birlikte denize açılan balıkçılar yeni sezonda umudunu koruyor. Geçen yıl bolca avlanan palamudun bu yıl olmadığını söyleyen balıkçılar; torik, hamsi ve mezgit avını sürdürüyor. Büyük teknelerin günlük 40 ila 70 kasa arasında hamsi avlandığını ifade eden Şenol Baykan, havaların soğuması ile birlikte hamsinin bollaşabileceğini ifade etti.

Baykan, "Sezon şu anda kötü. Palamut şu anda bir tane bile yok. Az miktarda hamsi çıkıyor. Büyük teknelerde 50, 70 kasa arası hamsi geliyor. O da kurtarmıyor. Havaların soğumasını bekliyoruz. Poyraz ve hava sıcaklığı sebebiyle şu anda balık yok. Şu anda bizim büyük balıkçılarımız dahil umutlu değil. Palamut olmayacağını tahmin ediyorduk. Çünkü geçen sene çok yıllar sonra büyük palamut oldu. Bu ve seneye palamut olmaz sonra olur. Torik balığı avlanıyor. Hamsi çıkıyor. Az miktarda mezgit çıkıyor. Marmara, Karadeniz Ereğli'de hamsi çıkıyor. Parça parça geliyor. Fazla miktarda çıkmıyor. Şu anda Karadeniz hamsisinin kasası 500-600, Marmara hamsisinin kasası 600-700 arası. Havalar biraz daha soğursa ve balık bollaşırsa hepimizin beklediği balığın ucuzlaması" dedi.

Mazot fiyatlarındaki artışın maliyetleri etkilediğini sözlerine ekleyen Şenol Baykan, "Şu teknelerde büyük makineler var. Bu sezonda ilk defa yaşanıyor. Bir kasa balığın üzerine sadece 150 lira nakliye ücreti ekleniyor" ifadelerine yer verdi.