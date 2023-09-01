Balıkçılar Hamsi İçin Marmara Denizi'ne İndi

Karadeniz'de av yasağının kalkmasıyla balık avına başlayan balıkçılar, hamsi için Marmara Denizi'ne indi.

Zonguldak'ta dün gece kalkan av yasağıyla birlikte balıkçılar denize açıldı. Hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle deniz suyunun da ısınması balıkçıları olumsuz etkiledi. Balığın dibe ve kuyulara gittiğini, bu sebeple Marmara Denizi'ne indiklerini söyleyen Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanız Ergün Kayhan, "İstenilen balık popülasyonunu bulamadık. Büyük endüstriyel balıkçı tekneleri Marmara Denizi'nde hamsi popülasyonunun çok olduğunu, bütün teknelerin oraya kaydığını gördük. Şimdi deniz suyu sıcaklıklarının normal seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Dip ve üst su sıcaklıkları farklı. Onun için balık kendini kuyulara çekiyor. Şu anda büyük tekneler Marmara ve Boğaz tarafına kaydılar. Umudumuz eylül ayının 15'inden sonra burada da balık popülasyonunu çekeceğiz" dedi. - ZONGULDAK