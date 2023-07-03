Balıkçılar Ekmek Teknelerini Yeni Sezon İçin Bakıma Aldı

Balıkçılar ekmek teknelerini yeni sezon için bakıma aldı

Akdeniz'de av sezonun kapanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan balıkçılar kıyıya çektikleri teknelerini bakıma aldı

Önce kalafat ve macun işlemlerini yapan ardından boya yenilemeye geçen balıkçıların tekrar teknelerini denize indirdikten sonra ağ bakımlarını yapacağı ifade edildi

MERSİN Akdeniz'de av sezonunun kapanmasının ardından mola veren balıkçılar, 15 Eylül'de açılacak sezon için şimdiden ekmek teknelerini bakıma aldı. Önce kalafat ve macun işlemlerini yapan ardından boya yenilemeye geçen balıkçıların tekrar teknelerini denize indirdikten sonra ağ bakımlarını yapacağı ifade edildi.

Türkiye'nin bir çok alanda üretim merkezi olan 321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısı ile dikkat çeken Mersin'de de balıkçılık da önemli bir ekonomik gelir bırakıyor. Mersin'in merkezinden başlayarak Anamur'a kadar bir çok balıkçı, tekneleri ile ekmeğini denizden çıkarıyor. 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle ekmek teknelerini balıkçı barınaklarına çeken balıkçılar, bakıma başladı. Yasağın 15 Eylül'de bitecek olması nedeniyle tüm balıkçılar başta tekneleri ve ağları olmak üzere bakımlarını gerçekleştiriyor. Karaya çekilen çok sayıda balıkçı teknesi teker teker elden geçirilerek eksikleri giderildikten sonra tekrar denize indiriliyor. Daha sonra ise avda kullanılan teçhizat ve ağlar elden geçirilerek sezona hazırlanılıyor. Erdemli Balıkçı Barınağına da diğer bölgelerden de bakım için gelen tekne sahipleri, kalafat, macun işlemlerinin ardından boya yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Taşucunda balıkçılık yaptığını ve Erdemli barınağına yıllık genel bakım için teknesini çektiğini belirten Cemal Yürutun," Yıllık her sene av yasakları başladığında teknemizi bakıma çekeriz. Bakım sonrası denize indiririz sonra ağ ve araç gereçlerimizin bakımın yaparız. Sezon açılınca da 'Vira Bismillah' diyerek başlarız" dedi. Tekneyi karaya çektiklerinde yaptıkları işlemlerden bahseden Yürutun," Kalafat, macun, çürük tahtaları değiştiriyoruz. Yani tekneyi sağlıklı bir hale getiriyoruz. Şuanda boya aşamasına geçtik, macun ve kalafat işlemi bitti. Boyayı yapacağız kısmet olursa inmeyi bekleyeceğiz. Balıkçılar için ekmek teknelerinin bakıma alındığı aktaran denizci Sanver Akyürek, ulusalar arası suya gideceklerin hazırlıklarını yaptığını, diğer balıkçılarında Eylül 15'de açılacak sezonu bekleyeceğini ifade etti.

Kendilerinin de turizmin yanı sıra amatör balıkçılıkta yaptığını kaydeden Akyürek, yazın arkadaşlarının geziye, sezon da da amatör olarak balığa gittiklerini sözlerine ekledi.