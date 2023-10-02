Balıkçılar denizlerin soğumasını bekliyor

RİZE - Denizlerde hamsi bolluğu yaşanırken balıkçılar, deniz sıcaklığının düşmesiyle farklı balık türlerinin de tezgahlarda yer almasını bekliyor.

Rizeli balıkçıların ağlarında hamsi bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Yerli hamsinin avlanması arttıkça kilosu 100 TL'den 75 TL'ye ve son olarak 50 TL'ye kadar fiyatı düştü. Balıkçıların hamsiden ötürü yüzü gülse de bir yandan da tezgahlarının farklı balık türleriyle şenlenmesini istiyor. Denizlerin sıcak olmasından ötürü bazı balıklar yakalanmıyor. Balıkçılar tezgahlardaki balık bolluğunun artması için denizlerin soğumasını bekliyor.

"Denizin sıcaklığından dolayı istediğimiz bereket olmadı"

Deniz sıcaklıklarından ötürü bekledikleri verimi yakalayamadıklarını vurgulayan Kadir Vural, "Vallahi av sezonunu etkileyen bir küresel ısınma var. Küresel ısınmadan dolayı balık çeşitlerimiz çok kısıtlı. Balıklar ufak. İstediğimiz bereketi alamadık. Şu anda normalde istavrit, hamsi, mezgit ve türlü balıklarımız var. Çinakopa hasret kaldık. Barbuna hasret kaldık. Şu anda sargan çıkması lazım ama oda yok. Hem denizlerin sıcaklıklarından dolayı hem de küresel ısınmadan ötürü. Av sezonunu ileri bir tarihe atabilirlerdi. Eylül ayının 1'i değilde, Ekim ayının 1'i olabilirdi. Geçen sene palumut vardı bu sene yok. Marmara hamsimiz var. Yerli hamsimiz var. Bizim yerli hamsimiz iri olmuyor. Ufak ama lezzetli oluyor. Palamut hamsiyi kovalar. Palamut olmayınca da hamsi bereketli oluyor. Daha serbest dolaşıyor. Hamsinin bolluğu buradan geliyor. Geçen sene palamut fazlaydı. Hamsi azdı. Maalesef gelmedi. Denizin sıcaklığından dolayı istediğimiz bereket olmadı. Havanın soğumasını beklememiz lazım. Bu havalar ne zaman soğuyacak bilmiyoruz. Ekimin sonu gelsin. Belki daha da bollaşabilir. Balık dipte yani yuvada. Daha yukarı çıkmadı. Denizin sıcaklığı yüksek olduğu için şuanda dipte. Havalar soğusun bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

"Sezon bittikten sonra bir tek oltacılık olması lazım"

Av sezonun bitmesinin ardından denizlerde sadece olta ile av yapılması gerektiğini ifade eden Vural, "Düne kadar hava sıcaklıkları 26 derecelerdeydi. Ben 50 yaşındayım. 2-3 senedir Rize'yi böyle görüyorum. Normalde Eylül aylarında kıyamet kopardı. En az 1 ay yağmurlu geçerdi. Eylül'ün sonunda av yasağı açılabilirdi. Hayvanı daha rahat bırakabilirdi. Normalde sezon bittikten sonra bir tek oltacılık olması lazım. Ağ atılmaması lazım. Normalde sezon bittiğinde ufak kayıkçılar ağ atıyorlar ama onları da yasak etmeleri lazım. Sadece olta olması lazım. Yetkililerden şunu rica ediyorum. Şu denizi dalgıçlarımız güzel bir şekilde temizlesin. Denizin dibinde kalan ağlar var. O ağların temizlenmesi lazım. Hayvanlar orada takılıp üreme yapamıyor. Yerli hamsimiz var kilosu 50 TL. Marmara'dan gelen hamsimizin kilosu 70 TL'dir. İstavrit 40 TL, Mezgit 75 TL, Somon var 200 TL. Şuanda bu çeşitlerle idare ediyoruz" diye konuştu.