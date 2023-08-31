Balıkçılar Denize Açıldı

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi. Teknelerde bakım yapan ve ağlarını onaran balıkçılar 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte "Vira Bismillah" dedi. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi limanında düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç, Sibel Suiçmez, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bölgemizin ve şehrimizin balıkçılık anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Çarşıbaşı'nda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün balıkçılık sezonunu açmış olacağız. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum. Yeni sezon hayırlı, bereketli olsun hepimiz için. Sektör temsilcilerimiz balıkçılığın gerek ülke, gerek şehir ekonomisi için ne derece önemli olduğunu ortaya koydular. Balıkçılık sektörü kentimiz için de iyi bir istihdam merkezi. Kafes balıkçılığı anlamında da ileri noktalara giden bir kentimiz var. Yeni sezon sektörün tüm paydaşları için, şehrimiz için ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

Vali Yıldırım: "Trabzon'da 6 bine yakın denizcimiz var"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada, kentte binin üzerinde balıkçı teknesi olduğunu dile getirerek, "Karadeniz insanı bir taraftan bu sıfatını bu denizden alıyor. Trabzon'umuzda binin üzerinde balıkçı teknemiz var. 6 bine yakın da denizcimiz var. Bunların hepsi bu denizden ekmeklerini kazanıyorlar. Bu derya aslında onların tarlaları. Bizim denizcilerimize düşen bir taraftan da ekolojik dengenin sağlanmasıdır. İller arasında zaman zaman bir takım sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıların illerin kendi sınırları içerisinde kalması en doğrusu. Balıklar tükenmez değil. Bu kaynak sonsuz değil. Balıkçılarımız ne kadar çok dikkat ederlerse bir sezon sonrasında o kadar bereketli sezon geçireceklerine inanıyorum. Trabzon'daki balıkçılarımızın sorunlarını tek tek dinleyeceğiz. Balıkçı barınaklarının yetersizliğinde bahsedildi. Balıkçılarımızın daha iyi bir sezon geçirebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. El birliği ile çalışıp problemlerimizi el birliği ile çözmeye gayret edelim. Balık sezonumuzun bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisinin ardından kolbastı ve horon gösterisi yapıldı. Gösterilerin ardından yapılan dua ile balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.