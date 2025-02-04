Deprem fırtınasından kaçış! Tahliyeler için ek uçak seferleri kondu

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
Şara bugün Ankara'ya geliyor! 16 yıl sonra Suriye ile ortak kabine toplantısı

Dünyanın gözü Ankara'da! 16 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Tutuklanan Ümit Özdağ hakkında yeni gelişme

Balıkçılar Bu Yıl Hamsi Sezonundan Memnun

Balıkçılar Bu Yıl Hamsi Sezonundan Memnun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Eylül'de açılan av sezonunda, balıkçılar hamsi ve palamut avında bol bir verim elde etti. Tezgahlarda hamsi fiyatları 150 TL, palamut ise 200 TL'dan satılmakta. Balıkçılar, son yılların en bereketli sezonunu geçirdiklerini belirtiyorlar.

1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar ağlarını palamudun ardından hamsi ile doldurdu. Son yılların en verimli hamsi sezonunun yaşandığı Türk karasularında hem balıkçı hem de vatandaşın yüzü güldü.

1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların zorlu mesaisi sürüyor. Av sezonunun ilk günlerinde Karadeniz sularında bol şekilde palamut avlayan balıkçılar şimdilerde ise hamsinin peşinden gidiyor. Son yılların en verimli av sezonu yaşayan balıkçıların yüzü hem palamuttan hem de hamsiden gülerken, 15 Nisan'a kadar sürecek av sezonunda tezgahlardaki çeşitlilik vatandaşların ilgisini çekiyor.

İstavrit 100-125 TL, mezgit 150-200 TL, barbon 200 TL, hamsi ise 150 TL'den tezgahlardaki yerini alırken, balıkçı Gökmen Aydın, son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirterek "Sezon şuan fena değil normal. Hamsi 150 TL, istavrit 100 TL, mezgit 150-175 TL şuan fiyatlar normal. Ramazan geliyor. İnşallah o zaman da balık bol olur da vatandaş tüketir. Vatandaş palamuta nasıl ilgi gösteriyorsa hamsiye de ilgi gösteriyor. Palamut ve hamsi yiyemedim diyen yalan konuşur. Tezgahtaki hamsi Giresun'dan Hopa'ya kadar olan bölgelerden geliyor. Havalar soğumaya başlıyor. O nedenle hamsi tezgahtaki yerine korur. Şuan tezgahtaki hamsinin iriliği yeterli. Bundan daha iri hamsi Marmara hamsisi olur. Sezon bitimine kadar inşallah böyle devam eder. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu yıl hamsi ve palamutun daha fazla olduğunu görüyoruz" dedi.

"Son yılların en verimli sezonu yaşanıyor"

Balıkçı Aziz Özsandıkçı ise hamsi sezonunun bu sene verimli geçtiğini kaydederek "Taze hamsi 200 TL, şoklu hamsiler 150 TL'den satışa sunuluyor. Yavaş yavaş sezonun sonu geldi diyebiliriz. Şuanda tezgahta Karadeniz hamsisi var. Palamut sezonu bitti diyebiliriz. Verimli geçti. 2-3 ay gibi bir süre av yapıldı. Beklenilenden fazlaydı. Şuanda tezgahtaki palamutlar şoklu. Bize göre balıkçılar bu sezon iyi geçti. Barbun, mezgit, istavrit, sargan, çinekop gibi balıklar da var. Hemen hemen aranan tüm çeşitler mevcut. Vatandaş ucuz balığa yöneliyor. İstavrit şuanda 100-125 TL arasında satılıyor. En çok o tercih ediliyor. İnşallah Ramazan'ı da böyle çıkartacağız. Zaten 1 Nisan'da yasak gelecek. Son yılların en verimli sezonu yaşanıyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Megakent'te alarm! Sıcaklık 12 derece düşecek, uçuşlar iptal ediliyor
img

"Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' yazıyorlar"
img

Transferi iptal olan Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Boksör cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Milli Boksör cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Turbo Turabi'nin skandal şarkısı her yerden tek tek siliniyor

Skandal şarkı her yerden tek tek siliniyor
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.