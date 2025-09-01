Balıkçılar Av Yasaklarının Sona Ermesiyle Sardalya Avına Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ilk hasadını yaptı.

Bandırma Körfezi'nde av yasağının kalkmasıyla Marmara Denizi'ne açılan Bandırmalı balıkçılar, yaklaşık 500 kasa sardalya yakaladı.

Yakalanan sardalyalar, Bandırma Su Ürünleri Hali'ne getirildikten sonra Bursa ve İstanbul'a gönderildi.

Balıkçılardan Emin Gürer, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Denizde bol miktarda sardalya gördüklerini belirten Gürer, "Diğer balık türleriyle ilgili henüz bir gelişme yok. Bandırma Körfezi'nde bol miktarda sardalya yakaladık. Sezon genelinde sardalya, hamsi ve istavrit bol olacak." dedi.